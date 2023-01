Man moet cel in voor mishandeling achterburen Kloosterzande

MET VIDEO State in Hulst wint PZC Award Beste Restaurant 2022. Chef Michiel van Laere: ‘Ik ben trots’

Restaurant State in Hulst wint de PZC Award Beste Restaurant 2022. Chef-kok en eigenaar Michiel van Laere is dolblij met de prijs: ,,Ik ben erg trots, zeker omdat we onlangs van Lamswaarde naar Hulst zijn verhuisd. Het team pakte de draad hier meteen weer op.”

24 december