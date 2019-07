Man met schuld van ruim drie ton opgepakt in Terneuzen

Centrumma­na­ger Hulst stopt: ‘Het is nog te vaak gemeente versus onderne­mers’

8:00 HULST - Volledige steun heeft Henk Huisman nooit helemaal gevoeld vanuit de gemeente Hulst. De mededeling dat zijn job als centrummanager per 1 juli zou vervallen, kwam dan ook niet uit de lucht vallen. Hij kan zijn werk niet afmaken, ,,maar het is goed dat er beweging in de stad is.”