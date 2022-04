Man laat 2-jarige zoon gewond achter na ongeval bij Spui

Oud-winnares Ingrid IJsebaert in de spagaat voor Marathon Zeeuws-Vlaanderen

HULST - Als Ingrid IJsebaert deze dagen in de binnenstad van Hulst loopt of boodschappen doet bij de supermarkt, krijgt ze van Jan en alleman succeswensen. ,,Ik merk dat de Marathon van Zeeuws-Vlaanderen hier echt leeft”, zegt de 55-jarige hardloopster. ,,De mensen kijken ernaar uit. Ik zelf ook. Het wordt een feestje. Dat het weer kan, is zo mooi. Dit hebben we allemaal gemist.”

22 april