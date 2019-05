Man komt vast te zitten in het slik aan de kust van Terneuzen

video Lilian en André gaan hele dagen deuren af voor geld tegen kanker

10 mei TERNEUZEN - Onvermoeibaar, dag in dag uit, zijn André en Lilian Pieters uit Terneuzen op pad. Allemaal voor het goede doel, KWF Kankerbestrijding. Hun streven om dit jaar 10.000 euro in te zamelen, is al lang gehaald. Ze gaan voor nog meer.