Man in elkaar geslagen door drietal in Graauw

Vandaag is direct een onderzoek ingesteld en vanmiddag zijn drie verdachten aangehouden. Het gaat om twee 20-jarige mannen uit Hulst en een 21-jarige man uit Graauw. In de woning van een van de verdachten is een grote hoeveelheid hennep aangetroffen en in beslag genomen. De mannen zitten voorlopig vast. De telefoon van het slachtoffer is door een agent teruggevonden in de buurt van de plek waar de mishandeling plaatsvond, en aan het slachtoffer teruggegeven.

Vierde aanhouding

Op één van de bezochte adressen is een vierde verdachte aangehouden. Als agenten bij hem aanbellen, vertelt deze dat er niemand in zijn woning is en dat de politie binnen mag komen. Eén van de gezochte verdachten probeert echter intussen via de achterkant van de woning te ontkomen, maar wordt daar door een agent gegrepen. De bewoner van het adres is aangehouden omdat hij de verdachte geholpen heeft om aan de politie te ontkomen. Deze man is inmiddels weer in vrijheid gesteld.