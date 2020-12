Man gewond bij steekincident in Axel

Eens een Zeeuw... Renske heeft een haat-liefdever­hou­ding met Zeeland: ‘Ik zou er nu niet meer willen opgroeien’

2 december Het is tien jaar geleden dat ze Sluis verliet, maar nog steeds voelt Renske Berckmoes (30) zich nauw verbonden met haar geboorteplaats. Ze maakte er zelfs een podcastserie over: ‘Zeeuws-Vlaamse Verhalen’. Volledig in het dialect.