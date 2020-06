Man gewond bij beroving en mishandeling in Hoek

HOEK - Een man is afgelopen nacht gewond geraakt toen hij onder bedreiging van een mes, in Hoek beroofd werd van zijn telefoon. Ook is hij mishandeld. Dat gebeurde rond 01.25 uur in de Marijkestraat. Over de aard van de verwondingen kon de politie nog niks zeggen.