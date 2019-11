Man geslagen in eigen woning in Westdorpe, politie zoekt getuigen

Terneuzen­se sluizencom­plex voor fietsers een crime

28 november TERNEUZEN - Het is een wonder dat de afgelopen dagen nog geen ernstig ongeluk is gebeurd op het Terneuzense sluizencomplex. Zeker fietsers moeten meer dan ooit opletten, sinds in het kader van de bouw van de Nieuwe Sluis een nieuwe tijdelijke weg is aangelegd tussen de Oost- en Middensluis.