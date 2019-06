Man en vrouw al ruim week vast in politie-onderzoek: justitie doet geen mededelingen

Nieuwe strandpos­ten Sluis vallen te duur uit

13:49 SLUIS - De investering in drie nieuwe strandposten langs de West-Zeeuws-Vlaamse kust is voorlopig uitgesteld.De gemeente Sluis heeft de bouw van de strandposten in de markt gezet, maar de aanbesteding is ‘behoorlijk negatief’ uitgevallen, meldde wethouder Peter Ploegaert deze week in de raadscommissie samenleving en middelen.