Man die Terneuzense Stefanie invalide reed, moet jaar de cel in

Stefanie werd op 17 maart vorig jaar in haar woonplaats Amsterdam aangereden toen ze op de fiets onderweg was naar haar werk. De dader was een 23-jarige Amsterdammer. Stefanie lag wekenlang in coma, moest tal van operaties ondergaan en moet sindsdien leven met zware lichamelijke en geestelijke beperkingen. Ze woont in een appartement in Terneuzen, waar ze constante zorg nodig heeft.