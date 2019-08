Man die beertje gaf in Zuidzande gezocht; politie gaat niet uit van kwade opzet

De man - een onbekende voor het gezin - gaf de beer op de rommelmarkt in Zuidzande. Hij vond het kind lief. De ouders van het kind stapten geschrokken naar de politie toen ze ontdekten dat er in de beer een microfoon en camera zaten. Het politieteam Zeeuws-Vlaanderen maakte er meteen melding van op Facebook, wat leidde tot honderden reacties. Veel mensen gingen uit van kwade opzet en trokken meteen conclusies. ,,We hebben de beer onderzocht en er zaten geen batterijen in”, zegt Aalders. Heimelijk opnames maken was dus sowieso niet mogelijk. De beer is een ‘nannycam’ die gebruikt wordt voor toezicht op jonge kinderen.

Vermoedelijk heeft de politie zich laten leiden door de paniek die bij het gezin was ontstaan en is er sprake van commotie om niks. Aalders: ,,We vinden het vervelend dat deze situatie is ontstaan. Dat is natuurlijk nooit onze bedoeling geweest. Het bericht was vooral bedoeld om mensen te waarschuwen.”