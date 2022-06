Man deelt kopstoot uit aan agent in Cadzand

CADZAND - Na een overlastmelding hebben agenten in de nacht van vrijdag op zaterdag een 22-jarige Zeeuw aangehouden. Hij heeft een agent mishandeld. Ook hield de politie een 26-jarige man uit België aan, hij bleek in het bezit van harddrugs.

Bij de politie was een melding binnengekomen dat twee mannen zich vervelend gedroegen bij een café. Eén van de mannen zou bovendien een ploertendoder bij zich hebben. Agenten gingen naar de mannen op zoek en zagen ze in de Mariastraat lopen. Bij het zien van de politie ging één van de mannen er vandoor. De andere man, een 26-jarige man uit België, bleef wel staan. Hij bleek een bolletje cocaïne bij zich te hebben. Hij is aangehouden op grond van de Opiumwet. Tegen hem is proces-verbaal opgemaakt. Hij is daarna weer in vrijheid gesteld.

Agenten gingen ondertussen op zoek naar de man die was weggerend. Ze troffen hem korte tijd later in de Prinsestraat liggend onder een auto aan. Onder de auto vonden ze ook de ploertendoder en een mes. De man, een 22-jarige uit Zeeland, is aangehouden op grond van de Wet Wapens en Munitie. Tijdens zijn aanhouding zag de man kans een agent een kopstoot te geven. De agent heeft aangifte van mishandeling gedaan tegen de verdachte.

De verdachte moest mee naar het bureau, voor nader onderzoek en verhoor. Daar weigerde hij mee te werken aan een blaastest of een bloedproef. De politie wilde die test doen om te zien of de man onder invloed van alcohol en/of drugs was. Hij heeft de nacht in de cel doorgebracht en wordt zaterdag verhoord.