Man crasht tegen boom na achtervolging door politie bij Axel

Zeehondje neemt vlak voor de sloop nog even een kijkje bij oude 'villa’ in Sas van Gent

30 augustus SAS VAN GENT - Heel even dacht Jan Vinke dat ze hem in de maling namen. Maar nee, er lag maandagmiddag écht een zeehondje bij de ‘villa’ tegenover Chev in het Kanaal van Gent naar Terneuzen.