Man bijt agente in Sluis

Regio moet bloeden voor onderwijs Zeeuws-Vlaan­de­ren

24 november MIDDELBURG - Om het Zeeuws-Vlaamse voortgezet onderwijs overeind te houden, moeten de provincie en de drie gemeenten in de regio vier jaar lang elk 230.000 euro per jaar op tafel leggen. Provinciale Staten lijken daartoe bereid, bleek vrijdag in de commissie economie. Gedeputeerde Harry van der Maas heeft 'goede hoop' dat ook Terneuzen, Hulst en Sluis over de brug komen.