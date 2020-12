Man bedreigd en mishandeld in Hulst

Een 22-jarige man uit Terneuzen verklaarde dat hij in de Mauritslaan net uit zijn auto was gestapt, toen hij door een man werd geslagen en bedreigd. Even later, ter hoogte van de snackbar op de Grote Markt, wist de Terneuzenaar te ontsnappen. Agenten vonden tijdens een buurtonderzoek de auto van het slachtoffer terug op een parkeerplek in de Vierambachtenstraat. Mensen die iets hebben gezien, kunnen zich bij de politie melden via telefoonnummer 0900-8844 of via WhatsApp: 06–12207006.