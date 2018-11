Man aangehouden voor onbetaalde boetes in Terneuzen

Rond 16.15 uur zagen agenten de automobilist rijden. Tijdens een controle kwamen ze erachter dat de man gesignaleerd stond voor drie onbetaalde boetes, tezamen goed voor een bedrag van ongeveer 8000 euro. De bestuurder reed snel weer weg, maar is later op de Dokweg weer gestopt door de politie. Hier probeerde hij nog zijn auto uit te vluchten, maar hij kwam niet ver. Na enkele meters sloegen agenten hem in de boeien. Ze hebben hem meegenomen naar een politiecellencomplex en hem vastgezet. Bij het niet betalen van boetes, wordt het omgezet in 101 dagen vastzitten.