Man (77) uit Schoondijke niet door misdrijf omgekomen

De man werd op zaterdagochtend 4 juni levenloos gevonden in zijn eigen huis aan de Damstraat in Schoondijke. Omdat geen ‘natuurlijke doodsoorzaak’ kon worden vastgesteld, deed de recherche uitgebreid onderzoek in en rond het huis. In de buurt werden omwonenden ondervraagd. De politie probeert nog te achterhalen waaraan de man dan wél is overleden.