Man (56) gewond bij steekincident in Hulst, meisje (17) aangehouden

videoHULST - Een meisje van 17 uit Hulst is woensdagavond aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een steekincident in Hulst. Daarbij raakte een 56-jarige plaatsgenoot gewond. De man is door een ambulance naar het ziekenhuis overgebracht.

De aanleiding voor het steekincident is nog niet exact bekend en wordt onderzocht door de politie. Omstreeks 22.25 uur meldde een getuige dat er een man was neergestoken. Vermoedelijk heeft het incident plaatsgevonden in een woning in Hulst. Het slachtoffer bevond zich op dat tijdstip niet meer in de woning, maar op de Grote Markt in Hulst.

Agenten troffen de gewonde man aan. Hij legde een korte verklaring af. De verdachte meldde zich even later telefonisch bij de politie. Zij is aangehouden en ingesloten in een politiecellencomplex. Het meisje wordt vandaag door de politie gehoord.

Door agenten en rechercheurs is (sporen)onderzoek gedaan in en om de woning waar een en ander vermoedelijk heeft plaatsgevonden. Het vermoedelijke steekwapen is in beslag genomen.

Volledig scherm Veel politie op de Grote Markt in Hulst na de melding van het steekincident. © HV Zeeland