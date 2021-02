Man (21) stak buschauffeur neer in Hulst na : 1 jaar cel en 10.000 euro smartengeld

Uitstroom jongste Zeeuws-Vlaam­se leerlingen naar Belgische scholen alvast gekeerd, dankzij oprichting startgroe­pen

17 februari TERNEUZEN - Zeeuws-Vlaamse leerlingen zoveel mogelijk in de eigen streek naar school laten gaan, dat is het ideaal. De praktijk is weerbarstig. De uitstroom naar Belgische scholen is de laatste jaren juist gegroeid, maar een kentering is zichtbaar, verzekeren Gerard Langeraert van basisscholengroep Perspecto en Rianne Vons van Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen.