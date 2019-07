Man (21) opgepakt voor doorrijden na ernstig ongeval in Hulst

Nek-aan-nekrace hittere­cord weerstati­ons: zuchtje zeewind kan Westdorpe parten spelen

13:23 Het is gewoon een wedstrijd geworden tussen de 35 weerstations in Nederland: wáár wordt het warmterecord gebroken en hóe warm wordt het daar? Het weerstation in Westdorpe heeft een kans, maar een zuchtje wind van zee lijkt vanmiddag parten te gaan spelen.