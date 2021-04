Mammoeten duiken op langs de Schelde

De beenderen werden in de jaren 70 gevonden in een zandgroeve waar nu recreatiedomein Nieuwdonk is. Waarom duurde het zo lang voor de paleontologen aan het werk mochten? ,,De collectie is inderdaad een kleine vijftig jaar onzichtbaar geweest voor de wetenschap en voor het grote publiek”, vertelt Anthonie Hellmond. ,,Eerst lag die bij een privéverzamelaar die de stukken zelf heeft opgegraven. Daarna is die verkocht aan de uitbaters van de zandgroeve. Vorig jaar kwam er dan een schenking aan de gemeente. Het is jammer dat het zo lang heeft geduurd. Want we hebben vondsten ontdekt die uniek zijn voor België. Ik denk aan de bosneushoorn of aan een kaak van een wolfachtige. Maar kom, beter laat dan nooit.”