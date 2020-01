Magrette wint quiz voor echte Axelaren

De Nieuwjaarskwis zag, net zoals zoveel activiteiten, het daglicht rond de viering van het 800-jarige bestaan van Axel. Sindsdien komt de quiz ieder jaar weer terug en blijf onverminderd populair. De inschrijving zat ook dit jaar weer vrij snel vol. Twee teams vielen vanwege ziekte op het laatst af. In de grote zaal van De Halle pijnigden 38 teams van drie deelnemers zich de hoofden over vragen als ‘Heet de beiaardier Jan, Hamelink, Cees Hamelink of Piet Hamelink?

Echte Axelaren

Voor niet Axelaren een bijna ondoenlijke taak. ,,Daar hoef je je niet voor te schamen”, suste ex-wethouder en Axelaar Frank Deij. ,,Dit is ook echt een quiz die bedoeld is voor echte Axelaren. Ik zit normaal in de organisatie en doe nu voor het eerst als deelnemer mee.” Deij had er wel lol in ,,Als je hier niet vandaan komt en die vragen ziet dan denkt ‘wat gebeurt er hier allemaal in dat kleine dorpje?’ ”