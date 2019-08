Machineproblemen bulkcarrier bij Terneuzen opgelost

Politie vindt wietkweke­rij met honderden planten in bedrijfs­pand Terneuzen

13:06 TERNEUZEN - De politie heeft gistermiddag een wietkwekerij in een bedrijfspand in de Communicatielaan in Terneuzen ontmanteld. Daarbij werd een 28-jarige man zonder vaste woon- of verblijfsplaats aangehouden.