Maatregelen moeten nieuwe GenX-besmetting voorkomen

DCMR Milieudienst Rijnmond stelde een onderzoek in nadat vorig jaar een ‘kruisbesmetting’ had plaatsgevonden bij Indaver in Hoek. Gebleken is dat een tankwagen die was ingezet voor GenX daarna ander afval heeft vervoerd, zonder dat de wagen volgens instructie tussendoor in Hoek was gereinigd. Volgens DCMR heeft Indaver aangegeven ‘dat dat ze scherper hadden moeten zijn in de communicatie naar de transporteur’.