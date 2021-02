Maat is vol voor Aardenburgse cafébaas Marco IJben: hij zet terras dinsdag open

Met een gesloten zaak beleeft de 54-jarige cafébaas net als veel collega’s een zware tijd. ,,De kosten lopen door en ik kan mijn telefoonabonnement niet eens meer betalen’’, zegt de geboren Amsterdammer. Normaal gesproken haalt hij per een dag een omzet van 1000 euro binnen, nu verdient hij al maanden helemaal niks. ,,Mensen die dinsdag naar het terras komen, krijgen de drank gratis. Het levert me dus geen geld op, maar gaat me geld kosten. Dankzij inzamelingsacties is het mogelijk om dat te doen. Misschien ben ik de enige in Zeeland die dit doet, maar het móet. Als we langer dicht blijven wordt de horeca volledig stukgemaakt.’’