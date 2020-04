Maak je eigen kleefkruidsoepje op domein Kulderzipke in Retranchement

VIDEO Cynthia helpt ouderen door de coronatijd heen. ‘Het liefst zou ik langsgaan, maar dat kan nu niet’

12:40 KUITAART - Het doet haar veel verdriet om te zien: ouderen die eenzaam en alleen op een kamer zitten. Zoals haar eigen opa. Die is net verhuisd, woont nog wel op zichzelf, maar is moederziel alleen. Hij mist zijn vrouw, die pas is overleden. ,,Je weet dat hij alleen zit”, vertelt Cynthia van der Loo met een brok in haar keel. ,,Maar we kunnen niet naar hem toe, we kunnen niets voor hem doen.” Het grijpt haar zo aan dat ze een actie is begonnen. Een actie om ouderen te helpen in de eenzame coronatijd.