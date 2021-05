Lunch en ander lekkers; What Els(e) wil een mens nog meer

Een eigen zaak hebben en daar haar zelfgemaakte heerlijkheden serveren. Het is bijna zover. Willemsen: ,,In februari is de zaak beklonken en sinds maart zijn we druk bezig geweest om ons plekje, een voormalig restaurant, een flinke opknapbeurt te geven. Nu moet alleen de voorgevel nog gewit en dan staat What Els er toppie bij.”