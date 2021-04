Lucky Lobster van Cor Fondse is nu echt Bressiaans: ‘Heb alle vissers uit Breskens zien vertrekken’

De 120 jaar oude, kleurrijke Lucky Lobster van Fondse is een attractie in de haven van Breskens. Belgen, Duitsers, maar ook mensen uit de buurt stappen er aan boord voor gerookte paling, kreeft, mossels, oesters, of een aai over de bol van de 12-jarige jack russel Mack. ,,In de zomer een kreeftje eten op het voordek, dat is toch schitterend?”, vraagt Cor Fondse (65) retorisch. De Schouwenaar ligt al een jaar of vijftien voor anker in Breskens, maar zijn boot heette officieel nog steeds Harlingen 10. ,,Ik ben ooit in Harlingen begonnen met vissen, maar daar heb ik niks meer mee. Ik voel me een Bressiaander. De HA10 werd uitgeschreven en toen heb ik er BR7 van gemaakt.”