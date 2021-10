Luciën Calle uit Vogelwaarde krijgt Goessche Diep Fondsprijs voor al zijn werk voor en in de Zeeuwse natuur

De Goessche Diep Fondsprijs van 2500 euro is een ‘blijk van waardering voor excellent werk op het gebied van natuur of cultuurbehoud in Zeeland’. Calle zet zich vanuit Stichting Landschapsbeheer Zeeland en Het Zeeuwse Landschap al ruim veertig jaar in voor het beheer van de natuur in Zeeland. Zijn drijfveer is, in hoofdletters, de natuurbescherming. Hij weet partijen, waarvan de belangen bepaald niet altijd parallel lopen, met elkaar in gesprek te brengen.