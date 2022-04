Luchtvervuiling: Kanaalzone soms erger dan Rijnmond

Gemiddeld blijft het binnen de marges van wat is toegestaan is. Maar wat zeggen gemiddelden voor mensen met longziekten? Onlangs sloeg het Longfonds nog alarm over de luchtkwaliteit in Nederland: een miljoen mensen hebben er last van. ,,Zeker met noordoosten wind. Rode ogen en veel hoesten. Goed te merken.” Hans Arissen uit Sluiskil heeft geen snuffelpaal nodig. Hij ervaart zelf hoe de luchtkwaliteit in Sluiskil is.

Aan de Stroodorpestraat in Sluiskil staat zo’n snuffelpaal. Sinds eind 2020 meet hij stikstofoxide en fijnstof in de lucht. Nou ja, paal: het is een container met meetapparatuur op het dak. Dat Sluiskil met de omliggende industrie aan het Kanaal Gent - Terneuzen slechter scoort dan het meetpunt in landelijker gelegen Philippine is misschien niet verwonderlijk, maar ook Schiedam doet het minder slecht dan Sluiskil, blijkt uit de kwartaalrapportages van de DCMR, de milieudienst Rijnmond. ,,Mensen denken dat de Rijnmond de bonte hond is en dat Zeeland heerlijk fris is, maar de werkelijkheid is anders”, zegt woordvoerder Victor de la Vieter.