Luchtvervuiling Kanaalzone baart wethouder zorgen, bewoners Sloegebied trekken zich er minder van aan

analyse Minister zit klem tussen Vlaamse haast en Zeeuwse zorgen over Hedwige

MIDDELBURG - Valt het woord ‘damwand’ morgen, woensdag, in het overleg van Zeeuwse bestuurders met de minister over de Hedwigepolder? Zou zomaar kunnen. In de Middelburgse Statenzaal werd vrijdag al gesproken over noodmaatregelen om de polder droog het stormseizoen door te helpen.

12 juli