Luca en zijn moeder Hanneke gaan ervoor, de eerste pumptrackbaan van Zeeuws-Vlaanderen in Axel

Luca ziet het al helemaal voor zich, dat hij op zijn sportieve step of een BMX-fietsje eindeloos over 'zijn’ baan crosst. Heuveltje op, heuveltjes af, bochten afsnijdend. In Nederland komen steeds meer van zulke buitensportterreintjes. In Domburg is er deze maand nog één geopend. De dorpsraad nam daarvoor het initiatief, nadat uit interviews met kinderen op school was gebleken dat ze graag zo’n baan wilden.