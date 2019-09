Lot pont Sluiskil in handen Provinciale Staten; PvdA en 50Plus vragen steun

In de Week van de Zwinstreek draait het om historie, natuur en lekker eten

11:23 BRESKENS - De derde Week van de Zwinstreek komt er aan. Van 21 tot en met 29 september is er van alles te doen in het grensoverschrijdende gebied tussen Brugge, Damme, Breskens en IJzendijke. De rijke geschiedenis, de fraaie natuur en het lekkere eten in de Zwinstreek staan centraal. In totaal zijn er 145 activiteiten, waarvan 47 ‘unieke’.