Lopen en sightseeing door Zeeuws-Vlaanderen met de routes van Go-RUN-a

Geen gezamenlijke trimloop, geen Hulst By Lightrun: voor fervente hardlopers of gelegenheidslopers zijn er momenteel geen evenementen of wedstrijden. En die situatie kan nog wel even duren, signaleerden Tom de Koster, Maarten van Goethem en Matthieu Warrens. Natuurlijk, iedereen kan zelf een rondje gaan lopen. Maar dan zonder doel of saamhorigheidsgevoel. Vooral in de donkere dagen voor kerst kun je daarom eerder besluiten om de hardloopschoenen maar aan de achterdeur te laten staan, zegt Matthieu Warrens. De drie mannen ervaarden dat zelf ook. ,,Het bleef de afgelopen tijd stil, niemand pakte de handschoen op. We hebben daarom zelf de stoute schoenen aangetrokken en zijn een maand geleden begonnen met de eerste plannen. We willen met iets positiefs komen en kijken hoe iets juist wel kan.”