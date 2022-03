Loods vlakbij Biervliet volledig uitgebrand

Nader kennisma­ken met de burgemees­ter van Terneuzen? Dat kan in Porgy & Bess

TERNEUZEN - Nog een maandje, dan is Erik van Merrienboer een jaar burgemeester van de gemeente Terneuzen. Kennismaken met de inwoners was vanwege de coronacrisis niet heel eenvoudig. Maar nu zo'n beetje alles weer mag en kan, is er op 5 april in Porgy & Bess de kans om hem beter te leren kennen.

22 maart