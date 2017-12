Loods in haven Gent stort in door sneeuw, bovenop vrachtwagen

De loods aan de Gerard Van den Daelelaan in het Sifferdok is van het bedrijf Stukwerkers. Volgens een medewerker zorgde regen ervoor dat de aanwezige sneeuw op het dak extra zwaar werd. "Het ging om een loods van 80 op 40 meter", zegt hij tegen Het Laatste Nieuws. "Er was niemand in de omgeving. De chauffeur zat ook niet in de vrachtwagen. De loods zelf zal waarschijnlijk total loss zijn."