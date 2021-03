Lonink roept alle fractievoorzitters bij elkaar over voorstel beperking spreektijd: ‘Handelwijze indieners niet zo fatsoenlijk’

Elder­schans-uitbater Arash is er klaar mee: ‘De Azimi's bezorgen mij een slechte naam’

10 maart AARDENBURG - Uitbater Arash Aryan van hotel De Elderschans is verbijsterd over de inval vanochtend in een deel van zijn hotel. De politie is in een fraudezaak op zoek naar bewijsmateriaal tegen de broers Azimi, de eigenaren van het hotel. ,,Maar ik ben hier ook de dupe van.”