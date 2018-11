Lonink: Gelukkig hebben we die nationale Sinterklaas-intocht niet

Sinter­klaas­jour­naal neemt Terneuzen op de hak

14 november TERNEUZEN – Terneuzen is woensdagavond op de hak genomen in het Sinterklaasjournaal van de NTR. Meermaals werd gezegd dat de Zeeuws-Vlaamse stad geen uitwijkmogelijkheid is nu het in Zaanstad penibel wordt.