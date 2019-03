Lonink en De Clercq: Samenwerking Terneuzen-Gent dé kans voor Zeeland

25-kilomete­rau­to in Hulst kan harder dan toegestaan: bestuurder (17) bekeurd, voertuig afgepakt

8:08 HULST - De politie heeft vrijdagmiddag in Hulst een personenauto in beslag genomen omdat die niet voldeed aan de wettelijke eisen. De 17-jarige bestuurder, woonachtig in de gemeente Hulst, werd bekeurd.