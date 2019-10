Lodewijk College zet alles op alles om rust te laten terugkeren

Oostburgse zanger Joe Buck leeft een leven vol muziek: nieuwe single en eigen clubtour

10 oktober TILBURG - Natuurlijk, ook zonder de klapper The Way You Take Time zou Joe Buck nu volop met muziek bezig zijn. Maar het succes van die hit geeft de zanger uit Oostburg wel een flinke steun in de rug bij zijn nieuwe muzikale ervaringen. Zoals het uitbrengen van een nieuwe single, en de start van een eigen clubtour.