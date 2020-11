Lodewijk College in 2028 op één nieuwe locatie, aan de Zeldenrustlaan

Zeeuws Carnavals­mu­se­um in de maak, uiteraard in Sas van Gent

12 november SAS VAN GENT - Een Zeeuws Carnavalsmuseum is in de maak, en dat komt uiteraard in Sas van Gent. ‘Uiteraard', omdat Sas van Gent dé plaats in Zeeland is waar het langst carnaval wordt gevierd.