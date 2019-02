Lodewijk Asscher: Tunneltol is onrechtvaardig

CADZAND - ,,Tol heffen voor tunnels zou in de Randstad logischer zijn dan in Zeeuws-Vlaanderen.” Lodewijk Asscher, PvdA-fractievoorzitter in de Tweede Kamer noemt de tunneltol onrechtvaardig.

Asscher bracht vandaag een campagnebezoek aan Zeeland. Na in Vlissingen door schoolkinderen toegezongen te zijn, ging het richting Zeeuws-Vlaanderen waar hij in Terneuzen het Centrum voor Top Techniek (CTT) bij Scalda bezocht.

Medestander

Asscher werd rondgeleid door de Terneuzense oud-wethouder Cees Liefting, een verklaard tegenstander van de tunneltol. Liefting vond in zijn strijd bij zijn partijleider een medestander. ,,De Westerscheldetunnel is met name voor Zeeuws-Vlamingen van belang. Het is niet rechtvaardig als je de rekening bij zo'n kleine groep mensen legt. In de Randstad, waar veel meer mensen gebruikmaken van tunnels, zou het logischer zijn. Het is niet te vergelijken met een spitsheffing. Dat is een maatregel waarmee je gedrag wil bepalen. Hier hebben de mensen geen keuze. Zeker als België straks een wegenvignet invoert. Het is ook niet voor niks dat we de afschaffing van de tol voor de Westerscheldetunnel als landelijk standpunt hebben.”

,,Ja, het is ver maar ik snap wel dat mensen hier graag wonen", en hij gebaarde in Cadzand-Bad over de zonovergoten Westerschelde. ,,De ruimte die je hier hebt. Daar moet je wel zuinig op zijn. Toerisme is ook niet alles. Ik woonde eerst in de binnenstad van Amsterdam maar zoals het daar nu met het toerisme is... Dat moet je niet willen.”

Waterdunen