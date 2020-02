Locaties Tragel in Hulst gesloten vanwege norovirus

CLINGE - Bij een aantal patiënten van Tragel Zorg op locaties in Hulst is het norovirus geconstateerd. Het virus veroorzaakt maagklachten en diarree en is zeer besmettelijk. Daarom heeft Tragel een aantal locaties gesloten.

,,Gesloten... we raden mensen af op visite te komen vanwege het besmettingsgevaar”, verduidelijkt woordvoerster Petra Elbertsen. ,,Op één locatie in de wijk De Sterre in Clinge is na onderzoek het norovirus zeker vastgesteld. Over een aantal andere vestigingen is nog wat onzekerheid. Er zijn kweken gemaakt om het vermoeden te bevestigen maar de uitslag laat nog even op zich wachten.

Om verdere verspreiding van het virus te voorkomen zijn er tijdig voorzorgsmaatregelen getroffen. Zo krijgt iedere besmette of vermoedelijk besmette locatie extra desinfecteerde middelen en beschermingsmaterialen.

Bezoek

Daarnaast zijn alle locaties, waar een constatering of een vermoeden is van het norovirus, gesloten. Dat betekent dat bewoners en cliënten op die locaties blijven en de medewerkers niet wisselen van werkplek. Alle werk- en dagbestedingslocaties van Tragel in de gemeente Hulst blijven voor minimaal één week gesloten. Het bezoek van anderen dan medewerkers of cliënten aan Tragel locaties in de gemeente Hulst wordt afgeraden.