Locatie Zeldenrustlaan van het Lodewijk College zeker tot en met woensdag dicht

Aantal besmettin­gen op Lodewijk College Terneuzen is veel hoger dan in de rest van de gemeente

3 december TERNEUZEN - Het aantal besmettingen op het Lodewijk College, locatie Zeldenrustlaan, is veel hoger dan in de rest van de gemeente Terneuzen, zegt rector Jan Roose. Alle 1500 leerlingen van de bewuste locatie zijn vandaag naar huis gestuurd. ,,Mogelijk is onze school de motor van de besmettingen in de rest van de gemeente.”