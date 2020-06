Lobbyfolder aangepast, oproep aan Rijk voor hulp eerder tolvrij maken Westerscheldetunnel

Taakstraf in plaats van cel voor veroorza­ker dodelijk ongeval

15:47 MIDDELBURG - De 21-jarige Hulstenaar S. van D. is woensdag door de rechtbank in Middelburg veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur, een voorwaardelijke celstraf van drie maanden plus een rijontzegging van een jaar. Van D. kreeg die straf voor het veroorzaken van een dodelijk verkeersongeval op 20 februari 2017, op de Hulsterseweg in Axel. In het vonnis was ook een schadevergoeding van 2330 euro voor openlijke geweldpleging in Graauw, begin dit jaar inbegrepen.