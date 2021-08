Live: Verdachte van moord op Ichelle van de Velde opnieuw voor de rechter

MIDDELBURG - De rechtbank in Middelburg bepaalt vandaag tijdens een tussentijdse zitting opnieuw of Sandra H. uit Aardenburg langer in de cel moet blijven. De 45-jarige vrouw wordt verdacht van moord op de Oostburgse Ichelle van de Velde (29), van wie na een maandenlange vermissing het lichaam in delen werd teruggevonden.

H. zit al sinds 9 februari vast. Ze ontkent de moord, maar haar advocaat Pieter van de Kerkhof verklaarde tijdens een eerste tussentijdse zitting in mei wel dat H. lichaamsdelen gedumpt heeft en ‘in opdracht handelde’. Wie die opdrachtgever zou moeten zijn is onbekend. Ichelle en Sandra waren bekenden van elkaar.

Van de Kerkhof vroeg om vrijlating omdat er nog veel onderzocht moest worden. De rechter zag echter genoeg redenen om H. langer vast te houden. Zo rook de politie in H’s winkel een ‘sterke lijkgeur’ en onder de tafel lag bloed. ,,De verdachte zegt dat ze er is ingeluisd, maar ze was de enige met toegang tot de winkel”, aldus de rechter.

Ichelle verdween in december vorig jaar. In februari werd de Oostburgse in delen teruggevonden in het kanaal tussen Sluis en Retranchement. De 45-jarige Sandra H. wordt ervan verdacht dat ze Ichelle om het leven heeft gebracht.

Het onderzoek rond de moord op de 29-jarige Oostburgse is nog steeds niet afgerond. Zo ondergaat H. een persoonlijkheidsonderzoek en wordt Ichelle’s telefoon nog onderzocht door het NFI. Van de Kerkhof zei eerder deze week nog dat hij denkt dat de inhoudelijke behandeling van de zaak op zijn vroegst pas kan plaatsvinden in februari 2022. ‘Dan zal mijn cliënte ook gaan verklaren’, verwacht hij. Sandra H. zal vandaag niet in de rechtbank aanwezig zijn.

De tussentijdse zitting begint vanmiddag om 13.00 uur.

