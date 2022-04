Lions delen weer cultuurprijzen uit

Traditioneel werden drie cultuurinstanties of -personen, per Zeeuws-Vlaamse gemeente één getrakteerd op een cheque van tweeduizend euro. Hoewel traditioneel. De laatste jaren waren niet gemakkelijk voor de Lions Cultuurprijzen. Of de bijeenkomst kon niet doorgaan vanwege corona of het aantal aanmeldingen was dermate bedroevend dat de organisatie besloot het weer een jaar door te schuiven.

Donderdagavond was het weer als vanouds. De drie Zeeuws-Vlaamse burgemeesters maakten in het Podium in Zaamslag bekend waar de drie cheques van tweeduizend euro heengingen.

In Sluis viel Amber Houtzager in de prijzen. Zij won in 2020 samen met haar moeder Monika van de Ree de wereldtitel Levend Standbeeld in de categorie amateurs. De Terneuzense prijs is voor het Stadsdichtersgilde dat sinds december vorig jaar aan de weg timmert. In Hulst gaat de cheque naar de fanfare van Lamswaarde.