Lintje voor zes Sasse brandweerlieden

Droom door coronacri­sis uiteenge­spat, café 't Oude Raedhuis in Westdorpe gesloten

18 september WESTDORPE - Het was een droom die april vorig jaar in vervulling ging, een eigen café beginnen, maar die is vooral door de coronacrisis uiteengespat. Uitbaatster Sofia Rogiers van café 't Oude Raedhuis in Westdorpe heeft besloten te stoppen.