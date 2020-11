Linex in Hulst bouwt nieuwe dakenfabriek vol technische snufjes

Alle stoelen in restaurant De Baeckermat in Westdorpe bezet door beren voor KiKa

20 november WESTDORPE - Zoals alle horecazaken is restaurant De Baeckermat in Westdorpe gesloten en toch stap je er met een glimlach naar binnen. Alle stoelen zijn bezet door knuffelberen, voor een goede doel-actie van het restaurant in samenwerking met de buiten coronatijd vaste gast Rotaryclub Westdorpe-Zelzate.