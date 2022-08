Line up Crammerock compleet; Wolfmother en Circa Waves zeggen af door ziekte

Leuke en lekkere lessen op de Zomer­school: appels bakken boven een vuurtje is ook leerzaam

TERNEUZEN - Wie denkt dat de leerlingen van de Zomerschool twee weken lang op een stoeltje in een lokaal zitten, heeft het mis. De kinderen leren vooral door te doen en hebben er zichtbaar plezier in. ,,En het is heel lekker", zegt Essey (8).

4 augustus